В Рязани поймали вора-рецидивиста

Он украл у 23-летнего местного жителя велосипед из подъезда на Касимовском шоссе.

В Рязани поймали вора-рецидивиста. Об этом в четверг, 24 октября, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратился 23-летний рязанец, у которого из подъезда на Касимовском шоссе пропал велосипед.

Оперативники установили, что к похищению причастен ранее судимый за кражи велосипедов 41-летний неработающий рязанец. Его разыскали и задержали.

По предварительной информации, мужчина специально искал оставленные без защитных устройств двухколесные транспортные средства. Найдя такой, он решил продать его через посредников, чтобы отвести от себя подозрения.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.