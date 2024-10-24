В Рязани на улице Зубковой поймали водителя мопеда без прав
Его отстранили от управления транспортным средством и составили административный протокол.
В Рязани на улице Зубковой поймали водителя мопеда без прав. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ.
Отмечается, что инцидент произошел в среду, 23 октября, вблизи дома 25 по улице Зубковой.
Инспекторы остановили мотоцикл «Стелс», под управлением 21-летнего жителя Рязанского района.
Водитель не имел удостоверения.
Его отстранили от управления транспортным средством и составили административный протокол.