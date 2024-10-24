В Рязани на улице Гражданской на месяц закроют движение транспорта

Проезда не будет от 17 до 29 дома.

В Рязани на улице Гражданской на месяц закроют движение транспорта. Об этом в четверг, 24 октября, сообщила пресс-служба горадминистрации.

В связи с ремонтом дороги с 08:00 1 ноября до 20:00 30 ноября будет запрещен проезд от дома № 17 до дома № 29.

На время производства работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Участок ремонта огородят.

Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.