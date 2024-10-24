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В Рязани мужчина избил соседа по общежитию до состояния комы
Нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело.

В Рязани мужчина избил соседа по общежитию до состояния комы. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

По предварительной информации, между мужчинами в коридоре общежития, где они оба проживают, возникла ссора. 30-летний мужчина несколько раз ударил 54-летнего соседа по голове, причинив ему закрытую черепно-мозговую травму, ушибы, ссадины.

Пострадавший впал в кому. Нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело.