В Рязани двух мужчин осудили за производство и сбыт наркотиков в крупном размере

Суд назначил одному 16 лет и шесть месяцев строго режима, второму — 16 лет.

В Рязани двух мужчин осудили за производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом в четверг, 24 октября, сообщил ИД «Пресса» со ссылкой на пресс-службу Рязанского областного суда.

Установлено, что к 47-летнему мужчине через интернет обратился неизвестный и предложил заняться производством и сбытом наркотиков. Тот согласился и привлек к этому своего 33-летнего знакомого. Мужчины производили мефедрон в особо крупном размере и распространяли его через «закладки».

Подсудимых признали виновными в незаконном хранении прекурсоров в особо крупном размере (ч.2 ст. 228.3 УК РФ) и незаконном производстве наркотиков, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч.5 ст. 228.1 УК РФ). Суд, путем частичного сложения наказаний, назначил одному 16 лет и шесть месяцев строго режима, второму — 16 лет.

Приговор осужденные не обжаловали.