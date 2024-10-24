В России изменят требования к работе курьеров
Законопроект коснется курьеров на электросамокатах и велосипедах с мотором.
В России изменят требования к работе курьеров. Об этом
Отмечается, что в Госдуме предложили запретить работать доставщикам без полиса страхования гражданской ответственности.
Законопроект коснется курьеров на электросамокатах и велосипедах с мотором.
В настоящее время в случае наезда на пешехода доставщики остаются безнаказанными, а пострадавшие не могут получить компенсацию.
Изменения помогут решить эту проблему.