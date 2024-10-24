В полиции рассказали подробности аварии в Клепиковском районе
В результате происшествия оба водителя получили травмы. Их госпитализировали.
В полиции рассказали подробности аварии в Клепиковском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Напомним, ДТП произошло в среду, 23 октября, на 465-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо».
По предварительной информации, 39-летний рязанец на «Мицубиси Паджеро» столкнулся с автомобилем «Мерседес Вито».
В результате происшествия оба водителя получили травмы. Их госпитализировали.
Проводится проверка.