В полиции рассказали подробности аварии в Клепиковском районе

В результате происшествия оба водителя получили травмы. Их госпитализировали.

В полиции рассказали подробности аварии в Клепиковском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, ДТП произошло в среду, 23 октября, на 465-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо».

По предварительной информации, 39-летний рязанец на «Мицубиси Паджеро» столкнулся с автомобилем «Мерседес Вито».

В результате происшествия оба водителя получили травмы. Их госпитализировали.

Проводится проверка.