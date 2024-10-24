В Мурманской области военнослужащий проиграл в казино почти миллион рублей и покончил с собой

В Мурманской области военнослужащий проиграл в казино почти миллион рублей и покончил с собой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, 23-летний молодой человек служил начальником вещевой службы в одной из воинских частей. В начале года у него состоялась свадьба. Спустя некоторое время молодой человек начал играть в онлайн-казино. Сначала он ставил небольшие суммы, потом они стали увеличиваться. К середине лета военный успел проиграть более полумиллиона рублей. Остановиться его уговорила жена.

В начале октября его жена уехала на учебу в другой город и он решил вернуть потраченные деньги. Сделать он это решил с помощью денег, подаренных им на свадьбу. Однако отыграться не получилось, военный проиграл все подаренные деньги.

23 октября молодой человек перестал выходить на связь, его жена забила тревогу и отправила в квартиру его знакомого, который нашел тело военного. Он покончил с собой.