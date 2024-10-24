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В Минобороны отчитались о потерях ВСУ за сутки
Подразделения группировки «Север» на харьковском направлении поразили формирования четырех бригад ВСУ у Липцов, Волчанска, Охримовки. Совокупные потери ВСУ за сутки составили до 1 610 человек.

В Минобороны отчитались о потерях ВСУ за сутки. Об этом в четверг, 24 октября, сообщает пресс служба ведомства.

ВС РФ поразили аэродромную инфраструктуру, живую силу и технику ВСУ в 139 районах.

Подразделения группировки «Север» на харьковском направлении поразили формирования четырех бригад ВСУ у Липцов, Волчанска, Охримовки. Совокупные потери ВСУ за сутки составили до 1 610 человек.

ПВО РФ за сутки сбили 6 снарядов РСЗО HIMARS и 77 украинских беспилотников.