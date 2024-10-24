В Кораблинском районе прокуратура помогла многодетной семье получить пособие

Прокуратура также внесла представление руководителю Фонда пенсионного и социального страхования.

В Кораблинском районе прокуратура помогла многодетной семье получить пособие. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Многодетной семье из Кораблина отказали в ежемесячных выплатах пособий. Основанием для отказа стали сведения о превышении размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения.

Прокуратура внесла представление руководителю Фонда пенсионного и социального страхования.

После этого фонд решил назначить и выплатить троим несовершеннолетним детям ежемесячное пособие в размере более 6 тысяч рублей на каждого.