В Госдуму внесли закон о штрафах за продажу детям баллончиков со сжиженным газом

Для граждан штрафы составят до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — до 300 тыс. рублей, для юридических лиц — до 600 тыс. рублей.

В Госдуму внесли закон о штрафах за продажу детям баллончиков со сжиженным газом. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект в Госдуму внесла группа депутатов и сенаторов. Инициаторы предлагают штрафовать тех, кто продает детям баллончик со сжиженным газом. Для граждан штрафы составят до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — до 300 тыс. рублей, для юридических лиц — до 600 тыс. рублей.

Ранее ГД приняла в первом чтении проект о запрете продажи детям баллончиков со сжиженным газом, которые используются также для сниффинга.