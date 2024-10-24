В Госдуме предложили ставить урок физкультуры последним в учебном расписании

По мнению депутата, детям сложно сосредоточиться на следующем уроке после активных игр.

В Госдуме предложили ставить урок физкультуры последним в учебном расписании. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета ГД по спорту Амира Хамитова.

Он отметил, что при составлении расписания все же необходимо учитывать, как ученики будут воспринимать тот или иной предмет, ту или иную информацию.

«Часто можно видеть, как разгоряченные физической активностью, спортивными играми, ребята весь следующий урок, что называется, приходят в себя. А если на этот урок выпадает контрольная? Многие ли сумеют толком сосредоточиться, если еще пять минут назад они бегали и прыгали?» — сказал депутат.

Однако, по его словам, к таким изменениям надо подходить с умом, и если ставить физкультуру последним уроком, то это нужно делать для всех классов, а здесь уже необходимо проявить гибкость в составлении расписания, чтобы все классы были в равном положении.