В фотоловушку Окского заповедника попали лоси и волк

Лосиху с двумя детьми и волка засняли утром в четверг, 24 октября.

В фотоловушку Окского заповедника попали лоси и волк. Кадры опубликовали в официальной группе заповедника во «ВКонтакте».

Лосиху с двумя детьми и волка засняли утром в четверг, 24 октября.

«В кадр попала встреча хищника и его потенциальной жертвы. Хищник не был к ней готов — он был один, а на лосей волки охотятся стаей. Следующий кадр сообщает нам о том, что хищнику пришлось ретироваться, или, как вариант, побежать искать своих», — рассказала старший научный сотрудник Надежда Панкова.

Фото: группа «Окский государственный заповедник» во «ВКонтакте»