В фотоловушку Окского заповедника попали лоси и волк
Лосиху с двумя детьми и волка засняли утром в четверг, 24 октября.
В фотоловушку Окского заповедника попали лоси и волк. Кадры
Лосиху с двумя детьми и волка засняли утром в четверг, 24 октября.
«В кадр попала встреча хищника и его потенциальной жертвы. Хищник не был к ней готов — он был один, а на лосей волки охотятся стаей. Следующий кадр сообщает нам о том, что хищнику пришлось ретироваться, или, как вариант, побежать искать своих», — рассказала старший научный сотрудник Надежда Панкова.
Фото: группа «Окский государственный заповедник» во «ВКонтакте»