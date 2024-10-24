В Челябинской области мужчину зарезали в магазине из-за его жены

В Челябинской области мужчину зарезали в магазине из-за его жены. Об этом пишут «Плохие новости».

Отмечается, что мужчина стоял перед прилавком, когда в помещение зашли 36-летний Сергей Саночкин и его гражданская жена.

Женщина ударила посетителя рукой по голове, потянулась к его лицу и что-то прокричала. Мужчина попытался не обращать на нее внимания и разговаривал только с Сергеем. Но женщина не останавливалась и тогда молодой человек ударил ее по лицу.

Сергей заступился за возлюбленную и сам бросился на обидчика. Во время драки мужчина получил удар ножом.