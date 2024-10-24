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В Александро-Невском остановили пьяного водителя «ВАЗа»
53-летнего мужчину за рулем «ВАЗ- 111839» остановили вблизи дома № 48 на улице Советской.

В Александро-Невском остановили пьяного водителя «ВАЗа». Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

53-летнего мужчину за рулем «ВАЗ- 111839» остановили вблизи дома № 48 на улице Советской. У водителя имелись характерные признаки алкогольного опьянения, а именно: запах алкоголя изо рта и неустойчивость позы.

Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения показало у него 0,868 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что превышает допустимый уровень.

Его отстранили от управления ТС. Мужчине грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.