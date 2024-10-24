Сотрудника рязанской колонии будут судить за получение взятки

По данным следствия, в сентябре 2024 года один из осужденных предложил сотруднику ФКУ ИК-5 УФСИН России по Рязанской области взятку в размере 30 тысяч рублей, чтобы тот разрешил ему пронести смарт-часы в колонию.

Сотрудника рязанской колонии будут судить за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, в сентябре 2024 года один из осужденных предложил сотруднику ФКУ ИК-5 УФСИН России по Рязанской области взятку в размере 30 тысяч рублей, чтобы тот разрешил ему пронести смарт-часы в колонию. Сотрудник колонии согласился. Однако при передаче осужденному смарт-часов и получении от него денег мужчина был задержан.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН России по Рязанской области.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы по делу.