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Синоптики рассказали, когда наступит метеорологическая зима
По прогнозам, зимняя погода покажет себя в середине ноября, но первые снежные осадки появятся только к концу последнего осеннего месяца.

Синоптики рассказали, когда наступит метеорологическая зима. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на специалиста метеобюро Татьяну Позднякову.

По прогнозам, зимняя погода покажет себя в середине ноября, но первые снежные осадки появятся только к концу последнего осеннего месяца.

Она пояснила, что календарная зима начинается с 1 декабря, однако устойчивое понижение температуры ниже нуля означает начало метеорологической зимы.