Силуанов пообещал ответить Западу на использование доходов от замороженных резервов РФ

По его словам, Россия поступит аналогично.

Министр финансов Антон Силуанов пообещал ответить Западу на использование доходов от замороженных резервов РФ. Об этом пишут РИА Новости.

По его словам, Россия поступит аналогично — будет использовать замороженные активы недружественных компаний.

«Если западные страны начали использовать доход от замороженных резервов РФ, мы поступим абсолютно так же. У нас есть замороженные деньги недружественных компаний, организаций. Мы эти деньги храним так же абсолютно на наших счетах, и будем использовать аналогичным образом доходы от использования этих активов. Будем направлять их на нужны экономики, на нужды субъектов РФ, и такие решения также будут приняты и реализованы», — сказал Силуанов.