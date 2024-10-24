SHOT: в отношении рэпера Гуфа возбудили уголовное дело

Отмечается, что музыкант подрался с мужчиной и отобрал у него телефон.

В отношении рэпера Гуфа возбудили уголовное дело по статье «Грабеж с применением насилия» (ч. 2 ст. 161 УК РФ), по которой ему грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot».

По данным портала, также составлен протокол за мелкое хулиганство. Музыканта могут арестовать на 15 суток.

Отмечается, что Гуф подрался с мужчиной и отобрал у него телефон. Алексея Долматова (настоящее имя артиста) доставили в отдел полиции, а после отпустили в больницу. Рэпер, ударив полицейского, повредил руку, которая у него была сломана еще до потасовки.

Ранее Гуфа задержали в Подмосковье.

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