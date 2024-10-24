Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 24
Птн, 25
Сбт, 26
ЦБ USD 96.64 0.05 24/10
ЦБ EUR 104.38 -0.49 24/10
Нал. USD 96.10 / 95.97 24/10 13:00
Нал. EUR 103.56 / 104.70 24/10 13:00
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязанском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Зажги чайник»
Пьеса по-хорошему странная. Некоторые рязанцы уходили с...
Вчера 16:14
1 577
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
22 октября 2024 15:14
3 511
Секреты предпринимательского успеха. В Рязани прошла первая Альфа-Конф...
Главная тема Альфа-Конфы в Рязани была сформулирована л...
22 октября 10:00
4 210
Рязанская Южная Корея. Обзор на новое кафе стритфуда «Chiko»
Сетевое кафе корейской уличной кухни «Chiko» открыли в ...
21 октября 12:33
11 106
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
SHOT: в отношении рэпера Гуфа возбудили уголовное дело
Отмечается, что музыкант подрался с мужчиной и отобрал у него телефон.

В отношении рэпера Гуфа возбудили уголовное дело по статье «Грабеж с применением насилия» (ч. 2 ст. 161 УК РФ), по которой ему грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot».

По данным портала, также составлен протокол за мелкое хулиганство. Музыканта могут арестовать на 15 суток.

Отмечается, что Гуф подрался с мужчиной и отобрал у него телефон. Алексея Долматова (настоящее имя артиста) доставили в отдел полиции, а после отпустили в больницу. Рэпер, ударив полицейского, повредил руку, которая у него была сломана еще до потасовки.

Ранее Гуфа задержали в Подмосковье.

.