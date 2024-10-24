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Рязанские врачи удалили из печени пациентки крупного ленточного червя
Операцию проводили четыре часа. Особенность ее заключалась в том, что образованная паразитом капсула достигла примерно 20 сантиметров.

Хирурги БСМП удалили из печени пациентки крупного ленточного червя. Об этом в четверг, 24 октября, сообщили в группе медучреждения во «ВКонтакте».

Операцию проводили четыре часа. Особенность заключалась в том, что образованная паразитом капсула достигла примерно 20 сантиметров. Убрать ее, как написали в публикации, можно было только в пределах здоровых тканей, причем не вскрывая. Однако врачи справились.

После удаления паразита, по данным медучреждения, женщина быстро пошла на поправку. Сейчас она чувствует себя хорошо.

Как рассказали в посте, ленточные черви могут обитать в тонком кишечнике псовых, а также в организме крупного рогатого скота и человека. Уточняется, что пострадавшая работает с собаками. Врачи предположили, что пациентка заразилась от них, потому что яйца паразита могут находиться на шерсти и языке животных.

Отмечается, что чаще всего червь располагается в печени, где создает себе капсулу-кисту. Когда она достигает больших размеров, начинается отравляющее и механическое воздействие на организм.

«В результате у человека могут возникнуть аллергические реакции вплоть до развития анафилактического шока, а при разрыве кисты возможны гнойный плеврит или перитонит. Известны также случаи смерти», — говорится в сообщении.

Фото: группа «БСМП (Больница скорой медицинской помощи) Рязань» во «ВКонтакте»