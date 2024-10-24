Рядом с новыми многоэтажками в Семчине построят соцобъекты

На заседании рязанской городской думы депутаты одобрили решение о внесении изменений в программу приватизации муниципального имущества на 2024 год. Перечень объектов муниципального имущества, подлежащих приватизации в 2024 году, дополнен тремя пунктами.

Рядом с новыми многоэтажками в Семчине построят соцобъекты. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

На заседании рязанской городской думы депутаты одобрили решение о внесении изменений в программу приватизации муниципального имущества на 2024 год. Перечень объектов муниципального имущества, подлежащих приватизации в 2024 году, дополнен тремя пунктами.

Принято решение о передаче недвижимого имущества из собственности муниципального образования в государственную собственность Рязанской области. Речь идет о помещениях, которые занимают филиалы городской детской поликлиники № 2. Также были одобрены решения о передаче муниципальных помещений в аренду Автономной некоммерческой организации по предоставлению социальных услуг «Забота и милосердие», Рязанскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Союз Дизайнеров России», частному общеобразовательному учреждению «Начальная школа «Гармония».

В безвозмездное пользование помещения будут переданы СК Российской Федерации по Рязанской области и рязанской региональной организации Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов».

Кроме того, на заседании рязанской городской Думы депутаты поддержали внесение изменений в Генплан и Правила землепользования и застройки в городе Рязани. Для комплексного развития территории в районе Семчино принято решение отнести территорию в границах улиц Княжье Поле и Интернациональная к общественно-жилой зоне и зоне учреждений здравоохранения и социальной защиты.

Ранее стало известно о строительстве нового квартала с высотками в Семчине.