Россияне стали реже брать ипотеку

Объем оформлений сократился в 1,5 раза.

Россияне стали реже брать ипотеку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.

Объем выдачи по итогам июля — сентября сократился на 47% по сравнению со вторым кварталом. За три месяца банки выдали россиянам более 245 тыс. кредитов на жилье на общую сумму 1,01 трлн рублей.

В годовом выражении показатель просел еще значительнее — на 61%. Для сравнения: за период с июля по сентябрь 2023-го россияне взяли 621 тыс. ипотечных кредитов на 2,61 трлн рублей.

Всего по итогам первых девяти месяцев российские банки выдали порядка 929 тыс. кредитов на покупку жилья.

Между тем средний размер ипотечного кредита за год практически не изменился. В прошлом месяце он составил 4,34 млн рублей против 4,32 млн рублей в сентябре 2023-го.

Отмечается, что спрос на ипотеку падает на фоне высоких ставок.