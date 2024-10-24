Россиян предупредили о мошенничестве с заменой газовых счетчиков

Мошенники, как правило, говорят о вступлении в силу нового закона об обязательной установке счетчиков.

Россиян предупредили о мошенничестве с заменой газовых счетчиков. Об этом RT рассказал главный инженер Средневолжской газовой компании Денис Волков.

По его словам, мошенники в основном используют такой способ манипуляции, как внезапная проверка счетчика.

«Она в принципе невозможна, так как настоящие специалисты газовой службы в обязательном порядке уведомляют управляющую компанию или ТСЖ о плановой проверке за 20—30 дней до ее начала, а затем повторно оповещают жильцов дома за несколько дней до прихода», — рассказал собеседник издания.

Кроме того, как рассказал Волков, злоумышленники говорят о вступлении в силу нового закона об обязательной установке счетчиков. Он посоветовал не открывать дверь, пока вы не удостоверитесь, что пришел настоящий газовщик. Например, попросить у него удостоверение или уточнить информацию в УК.