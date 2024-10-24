Россия значительно нарастила импорт лекарств из Южной Кореи

Основную долю поставок заняли экстракты желез и других органов животного или человеческого происхождения, которые применяются при лечении.

Россия значительно нарастила импорт лекарств из Южной Кореи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные южнокорейской статслужбы.

По итогам сентября 2024 года российский импорт фармпродукции вырос втрое по сравнению с предыдущим месяцем и в 3,3 раза — по сравнению с сентябрем прошлого года, до 8,4 миллиона долларов. Это максимальный объем закупок с февраля 2023 года.

Основную долю поставок заняли экстракты желез и других органов животного или человеческого происхождения, которые применяются при лечении. На их закупку РФ потратила $6,4 млн.

Еще порядка $1,3 млн ушло на импорт материалов для саморассасывающихся швов и пломбирования зубов, а также различных гелей.

Также Россия в сентябре купила у Южной Кореи лекарств на $301 тыс., вакцины обошлись в $275 тыс., вата, марля, бинты и тому подобное — в $157 тыс.