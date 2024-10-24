Роскомнадзор предложил ограничить сбор личных данных

Иногда компании собирают их «на всякий случай» без четкой потребности.

Роскомнадзор предложил ограничить сбор личных данных. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что иногда личную информацию требуют «на всякий случай» без четкой потребности.

Роскомнадзор планирует разработать и закрепить на законодательном уровне обязательные стандарты работы с персональными данными, которым должны будут следовать все участники оборота таких данных.

Организации смогут собирать только ту информацию, которая действительно нужна для выполнения конкретных задач, и сбор будет возможен только на основании закона, а не по согласию граждан, как это происходит сейчас. Вместо того чтобы получать данные напрямую от граждан, организации будут запрашивать их у уполномоченных органов, если это необходимо.