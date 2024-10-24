Работники РНПК приступили к работам по подготовке города к зиме

С 21 октября работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») приступили к работам по подготовке города к зиме в рамках общегородского осеннего месячника. Ежедневно на улицу Весеннюю выходит до 25 работников, задействуется до пяти единиц заводской спецтехники: трактор-щетка, поливочно-моечная машина, два погрузчика и самосвал.

В ходе уборки нефтяники подметают пешеходную и автотранспортную части улицы, чистят бордюры, собирают опавшую листву и бытовой мусор.

Отмечается, что ежедневно на городскую свалку вывозится до 20 тонн мусора.

Работы продлятся до конца недели.

Помощь городу и забота об окружающей среде — в приоритете РНПК. Завод всегда активно участвует в экологических акциях, инициирует и реализует собственные экомероприятия.

В вопросах охраны окружающей среды завод реализует комплекс мероприятий по минимизации воздействия на окружающую среду. В том числе, проекты по реконструкции и модернизации собственного производства, экологические акции, участие в общегородских субботниках, поддержка экологических экспедиций школьников, помощь Окскому заповеднику.

В течение 2024 года работники РНПК неоднократно принимали участие в работах по уборке улиц города, покосу травы, посадке новых и обрезке старых деревьев, по запросу выделяли спецтехнику.