Путин заявил, что Зеленский отказался от переговоров с Россией

Президент России Владимир Путин уточнил, что власти Украины не хотят переговоров, потому что пришлось бы отменять военное положение и проводить выборы.

Президент России Владимир Путин заявил, что через турков получал предложения о переговорах с Украиной и дал согласие, но на следующий же день Владимир Зеленский отказался. Его слова передает ТАСС в четверг, 24 октября.

Путин добавил, что власти Украины не хотят переговоров, потому что пришлось бы отменять военное положение и проводить выборы.

Ранее президент России сообщил, что ВС РФ ликвидируют блокированную часть украинской группировки в Курской области.