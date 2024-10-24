Politicо: семь стран-членов НАТО выступили против вступления Украины в альянс

Среди них США, Германия, Венгрия, Словакия, Бельгия, Словения и Испания.

Семь стран-членов НАТО выступили против вступления Украины в альянс. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на издание Politico.

«Альянс на сегодняшний день не достиг точки, когда он готов предложить членство Украине или пригласить ее», — сказала в интервью газете посол США в НАТО Джулианна Смит.

Среди стран, не поддерживающих вхождение Украины в НАТО, выделяют США, Германию, Венгрию, Словакию, Бельгию, Словению и Испанию. Отмечается, что ключевые члены альянса обеспокоены возможностью втягивания в вооруженный конфликт с Россией.

В то же время официальные лица подчеркнули, что ни США, ни Германия не исключают возможного вступления Украины в альянс в будущем.