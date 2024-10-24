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Областная организация Профсоюза подвела итоги детской оздоровительной кампании
В 2024 году Рязанская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ продолжила предоставлять компенсации своим членам за самостоятельно приобретенные путевки в загородные детские лагеря, в том числе спортивные.

Областная организация Профсоюза подвела итоги детской оздоровительной кампании. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что в 2024 году Рязанская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ продолжила предоставлять компенсации своим членам за самостоятельно приобретенные путевки в загородные детские лагеря, в том числе спортивные.

Динамика спроса на компенсацию стоимости детской путевки превысила показатели 2021 года в 2,6 раза: если в 2021 году количество путёвок, стоимость которых частично или полностью была компенсирована Профсоюзом, составляло 48, то в текущем году таких стало уже 125.

«Популярность этой программы говорит не только о том, что она востребована работниками учреждений здравоохранения Рязанской области, но и о плодотворной работе областного комитета Профсоюза и первичных профсоюзных организаций», — отметили в сообщении.

Размер компенсации остался прежним — 10 000 рублей, но не более фактических затрат родителей. Общая сумма выплат на оздоровление детей составила более 1,2 млн рублей.

Компенсацию можно получить так: родители оплачивают путевку, предоставляют подтверждающие документы в свою первичную профсоюзную организацию и получают от Профсоюза выплату. Отмечается, что компенсация от Профсоюза не зависит от получения частичной компенсации через управление образования и молодежной политики администрации города Рязани.

Рязанская областная организация Профсоюза проводит круглогодичную оздоровительную кампанию для своих членов и их семей. Специалисты изучают потребности работников в оздоровлении, помогают в организации отдыха, подбирая профильные санатории и курорты, а также организуя детский отдых.