На фасаде Рязанского музыкального театра появится мемориальная доска в честь погибшего на СВО Александра Сапрунова

Также память бывшего директора Рязанского железнодорожного колледжа (с 2004 по 2022 гг.), почетного работника начального профессионального образования РФ Игоря Алексеевича Филатова будет увековечена на фасаде одного из корпусов учреждения — дома № 32а по улице Вокзальной.

На фасаде Рязанского областного музыкального театра появится мемориальная доска в честь погибшего на СВО Александра Сапрунова. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

На табличке будет следующий текст: «в этом здании с 2012 по 2022 г. работал главным балетмейстером и режиссером Рязанского музыкального театра Александр Александрович Сапрунов. Героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Указом Президента Российской Федерации награжден орденом Мужества (посмертно)».

Также память бывшего директора Рязанского железнодорожного колледжа (с 2004 по 2022 гг.), почетного работника начального профессионального образования РФ Игоря Алексеевича Филатова будет увековечена на фасаде одного из корпусов учреждения — дома № 32а по улице Вокзальной.