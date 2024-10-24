Михайловец перевел мошенникам более миллиона рублей

По данным УМВД, мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что на имя жителя Михайлова пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить операцию мужчине сказали самостоятельно оформит кредит и перевести средства на «безопасный счет».

Михайловец перевел мошенникам более миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

По данным УМВД, мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что на имя жителя Михайлова пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить операцию мужчине сказали самостоятельно оформит кредит и перевести средства на «безопасный счет».

Михайловец приехал в Рязань, оформил кредит и перевел 1 350 000 рублей на продиктованный по телефону счет. Спустя время мужчина осознал, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело.