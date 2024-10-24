Малков: сосудистый центр в Скопине позволяет своевременно помогать людям

Сосудистый центр в Скопине позволяет своевременно помогать людям. Об этом губернатор Рязанской области Павел Малков сказал в ходе рабочей поездки в Скопинский район.

Малков посетил региональный сосудистый центр, который открылся в августе этого года и обслуживает жителей Скопина, Скопинского, Милославского, Александро-Невского, Пронского, Кораблинского, Сапожковского, Сараевского и Ухоловского районов, Ряжского муниципального округа.

Там оказывают помощь пациентам с острым коронарным синдромом. Для этого имеется все необходимое оборудование, в том числе современная ангиографическая операционная, оснащенная в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Глава региона отметил, что в зоне обслуживания центра находятся около 250 тысяч человек, которым при необходимости специализированная медицинская помощь будет оказана в кратчайшее время. Для этого теперь не нужно ехать в Рязань.

«Сосудистый центр позволяет своевременно помогать людям. Если диагностируется острое состояние, человек тут же привозится, и сразу проводится оперативное вмешательство. Сделана самая современная операционная, лучшее оборудование, подобраны специалисты. Очень тщательно отработан путь пациента, чтобы не терять ни одной минуты. Это важно, поскольку соблюдение „золотого часа“ позволяет спасать жизни», — сказал он. специальные арены, где можно летать в закрытом помещении. Видим, что это действительно востребовано", — сказал Павел Малков.

Глава региона поручил взять подобные центры на особый контроль, в том числе их материально-техническое обеспечение, которое должно расширяться по мере необходимости.