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Малков с рабочей поездкой посетил Скопинский район

В среду, 23 октября, губернатор Рязанской области Павел Малков с рабочей поездкой посетил Скопинский район.

В селе Успенское Малков ознакомился с ходом строительства завода по фракционированию плазмы крови ООО «Октафарма-Фармимэкс» и производственных корпусов для выпуска цитостатиков фармацевтического завода «Скопинфарм». Оно ведется в рамках специальных инвестиционных контрактов. Работа новых производственных площадок позволит сделать серьезный шаг в области импортозамещения в разрезе всей страны.

Там будут выпускаться лекарственные препараты и средства диагностики для выявления и лечения онкологических заболеваний и биопрепараты на основе плазмы крови человека, не имеющие аналогов в России.

Запуск объектов запланирован на 2026 и 2027 годы.

В период до 2030 года создадут порядка 1000 новых рабочих мест. Для приезжих сотрудников построено жилье — комплекс из 36 таун-хаусов.

«Один из крупнейших инвестиционных проектов на территории Рязанской области, который уверенно развивается. Находится на особом контроле. Взаимодействуем, решаем все возникающие проблемы», — сказал он.

Глава региона посетил школу и детский сад, построенные в рамках программы комплексного развития сельских территорий при финансовой поддержке инвестора. Они заработали в этом году и рассчитаны на 132 и 80 детей соответственно.

Учреждения отвечают всем современным требованиям, оснащены необходимым оборудованием. В школе уделяется особое внимание профориентационной работе, в том числе совместно с фармпредприятием.