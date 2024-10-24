Магнитная буря обрушится на Землю 25 октября

Ее сила будет близка к классу G1.

Магнитная буря обрушится на Землю 25 октября. Об этом пишет «КП» со ссылкой на сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.

Отмечается, что все произойдет приблизительно в 6:00 по московскому времени. Тогда уровень магнитной бури вплотную приблизится к классу G1, но не достигнет его. То есть, влияние вспышек на солнце будет достаточно слабым.

Ранее сообщалось, что на Солнце произошла вспышка самого высокого класса X3.