Касимовца с тяжелым заболеванием доставили в ОКБ на вертолете санавиации

23 октября мужчине стало плохо, ему потребовалась срочная операция.

Касимовца с тяжелым заболеванием доставили в ОКБ на вертолете санавиации. Об этом сообщает пресс-служба больницы «Вконтакте».

23 октября мужчине стало плохо, ему потребовалась срочная операция. Чтобы доставить больного в Рязань на реанимобиле, потребовалось бы 3 часа, поэтому медики вызвали вертолет. Мужчину доставили в ОКБ за 40 минут. Ему оказывают помощь.