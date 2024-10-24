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Из-за ослабления течений в Атлантике в Россию могут прийти ливни и ураганы
Эколог отметил, что в настоящее время, в изменении климата запущен «эффект домино».

Из-за ослабления течений в Атлантике в Россию могут прийти ливни и ураганы. Об этом RT сообщил директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

«Нарушение существующего баланса температуры и солености, плотности вод Атлантики приводят к замедлению Гольфстрима и всех его ответвлений. Большинство палеоклиматологов считают, что что-то подобное было в Европе в XIV—XIX вв. еке, когда наблюдался так называемый Малый ледниковый период», — рассказал Пукалов.

Он отметил, что в настоящее время, в изменении климата запущен «эффект домино».

«Мурманский и Североморский порты перестанут быть незамерзающими, Кольский залив будет замерзать. Понижение температуры затронет большую часть Северо-Западного федерального округа. Соседство огромного „острова холода“ над Норвегией, Финляндией, Швецией, Данией и так далее, безусловно, вызовет увеличение числа опасных метеорологических явлений на всей европейской части России. Ливни, ураганы, резкие перепады температур, весенние заморозки и продолжительные периоды летней засухи и так далее», — пояснил Пукалов.