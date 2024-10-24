Инспекция по охране ОКН назвала сроки окончания ремонта в Гимназии № 2 в Рязани

Ее планируют сдать в декабре 2024 года.

Инспекция по охране ОКН назвала новые сроки окончания ремонта в Гимназии № 2 в Рязани. Информация появилась в комментариях под постами губернатора Павла Малкова.

«Мы постоянно взаимодействуем с коллегами и, как и вы, с нетерпением ждем открытия школы в обновленном виде. На сегодняшний день в соответствии с действующими разрешениями дата завершения работ на объекте — декабрь 2024 года», — отметили в инспекции.

Кроме того, в комментарии подчеркнули, что реставрационные работы — предмет контракта минкультуры России и лицензированного подрядчика.

Во время своего эфира губернатор Павле Малков пообещал открыть зимой гимназию № 2 в Рязани.

Срок завершения реставрационных работ на территории гимназии по госконтрактам корректировался пять раз. Дважды менялся генеральный подрядчик. Сначала эту функцию выполняло ООО «Межрегионреставрация», затем холдинг «Астмалл групп». С обеими компаниями договор был расторгнут из-за невыполнения ими взятых обязательств. В ответ на майский запрос РЗН. Инфо в облправительтстве указали, что работа должна завершиться до конца июня 2024 года, но этого так и не произошло.