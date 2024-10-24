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Хакеры стали активнее атаковать российские банки
Доля киберинцидентов в этой сфере в третьем квартале 2024 года увеличилась до 19%.

Хакеры стали активнее атаковать российские банки. Об этом в четверг, 24 октября, сообщила «Газета.ру» со ссылкой на исследование компании Bi.Zone.

В третьем квартале 2024 года злоумышленники активизировали атаки на финансовый сектор, что привело к увеличению доли киберинцидентов в этой сфере до 19%. Общее количество случаев также возросло на 8% по сравнению со вторым кварталом, хотя количество высококритичных инцидентов снизилось до 0,17%.

Киберинцидентом считается злонамеренное или несанкционированное действие киберпреступников, направленное на нарушение безопасности IT-инфраструктуры компании.

Эксперты выявили несколько возможных причин. Во-первых, рост может быть связан с окончанием периода отпусков и началом бизнес-сезона, а также с проведением крупных мероприятий в конце лета и начале осени. Во-вторых, атаковать финансовый сектор стали чаще, что может быть отражением общей тенденции увеличения целевых атак и инцидентов к концу года.

В-третьих, август стал лидером квартала по числу киберинцидентов, с увеличением на 11% по сравнению с июлем и почти на 10% по сравнению с сентябрем.