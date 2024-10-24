Государственному Рязанскому приборному заводу исполнилось 106 лет

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) отметили День завода, посвященный 106-й годовщине предприятия.

Торжественное мероприятие состоялось в заводском актовом зале. К собравшимся обратился генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов: «Поздравляю вас с очередной годовщиной Государственного Рязанского приборного завода — 106-летием! День завода это не только торжество, но и время, когда можно подвести итоги и наметить новые цели. Мы с гордостью можем сказать, что выполняем все задачи, которые ставит перед нами государство. Успех нашего предприятия в первую очередь зависит от каждого из нас, от сплоченной работы всего коллектива. Все достижения завода были бы невозможны без вашего профессионализма. Спасибо за то, что душой болеете за предприятие, за его настоящее и будущее, за то, что продолжаете славные традиции предшественников и делаете все от вас зависящее, чтобы завод развивался и процветал».

Тружеников производства наградили почетными грамотами и благодарностями ГК «Ростех», АО «КРЭТ», Союза машиностроителей России, Народного фронта, АО «ГРПЗ», почетными знаками «За приверженность интересам предприятия».

По случаю годовщины завод посетили почетные гости: первый заместитель Председателя Рязанской областной Думы Александр Шевырёв, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Рязанской области (по гражданской обороне и защите населения) полковник Евгений Сауткин, первый заместитель министра экономического развития Рязанской области Елена Кузина, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, заместитель главы администрации города Рязани Светлана Горячкина, председатель Рязанской областной профсоюзной организации Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Андрей Мельгунов. Они поздравили коллектив предприятия с Днем завода и вручили работникам, отличившимся в труде, награды и ценные подарки.

В общей сложности было награждено порядка 170 заводчан.

Традиционно ко Дню завода в АО «ГРПЗ» обновилась заводская Доска почета, а работники, портреты которых занесены на нее, отмечены соответствующими свидетельствами, вышел из печати праздничный выпуск корпоративной газеты «Прогресс», в эфире заводского радио «Волна» прозвучал праздничный концерт.

День завода проводится в АО «ГРПЗ» с 2009 года. Памятный день — 23 октября. Этот ежегодный праздник отмечается в третьей декаде октября и представляет собой комплекс мероприятий, направленных на укрепление заводских традиций, создание атмосферы дружелюбия, способствующей распространению благоприятного корпоративного настроя на выполнение производственных задач.