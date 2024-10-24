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Евросоюз выделит Украине кредит 35 млрд евро на 45 лет
Направление средств предусмотрено за счет прибыли от российских заблокированных активов.
Евросоюз выделит Украине кредит 35 млрд евро на 45 лет за счет прибыли от российских заблокированных активов. Об этом пишет РБК. Этот заем является вкладом ЕС в инициативу G7. Как ожидается, кредит от ЕС предоставят до конца этого года.

В заявлении говорится, что, согласно новым правилам, которые начнут действовать со второй половины следующего года, европейские депозитарии, в которых находятся замороженные активы, будут переводить 95% прибыли от них в бюджет ЕС, оттуда средства будут выделяться Украине. Остальные 5% по-прежнему будут отчисляться в Европейский фонд мира, откуда выделялись средства до этого.