ЕР: в бюджете на будущие три года учтены социальная поддержка и развитие регионов

«Единая Россия» проголосовала за проект бюджета в первом чтении. Об этом сообщает сайт партии.

Федеральный бюджет на предстоящую трехлетку предусматривает финансирование всех социальных обязательств, положений народной программы «Единой России», вопросов, связанных с национальной обороной, поддержкой участников СВО и их семей, технологическим развитием страны, отметил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.

«Мы работали над документом вместе с Правительством с августа, приняли активное участие в формировании бюджета, чтобы в нём нашли отражение все эти направления», — подчеркнул он.

Приоритетом бюджета остается социальная поддержка. Он обеспечивает задачи, поставленные Президентом, в частности, по индексации пенсий работающим пенсионерам. Средний размер страховой пенсии по старости составит в следующем году 24 тысячи рублей. Социальный контракт охватит более 900 тысяч человек.

На поддержку детей предусматривается 10 триллионов рублей — это выплаты 10 миллионам человек, семьям с детьми. Только выплата единого пособия на детей в следующей трехлетке составит около 4 триллионов рублей.

По инициативе «Единой России» будет индексироваться маткапитал. На первого ребёнка он составил 676 тысяч рублей, на второго (если не был получен на первого) — 894 тысячи. Им воспользуются 1,7 миллиона семей.

Продолжится программа семейной ипотеки. И реализация закона «Единой России» о 100%-й оплате больничных для молодых родителей с детьми — их смогут оформить более 200 тысяч человек.

На программу «Единой России» и Минпросвещения по капитальному ремонту школ предусматривается ежегодно 60 миллиардов рублей базово и ещё 15 — дополнительно. В неё войдут более 3,2 тысяч школ.

Не менее трех тысяч автобусов ежегодно на протяжении следующих шести лет поставят в регионы по инициативе партии. К 2030 году появится более 100 новых детских садов. Ещё более 800 — отремонтируют.

Получат дополнительные деньги техникумы, кампусы мирового уровня. Цель к 2030 году построить 25 таких кампусов, а к 2036 году — 40.

Поддержку получат музеи, театры, школы искусств — почти 8 тысяч учреждений. Программой «Земский работник культуры», которую инициировала «Единая Россия» и поддержал Президент, воспользуются более 2,5 тысячи человек. Ежегодно будут строить не менее 350 спортивных комплексов и благоустраивать 5 тысяч городских пространств.

Растет финансирование на здравоохранение. Предусматриваются ресурсы на модернизацию первичного звена, мероприятия по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Планируется развитие инфраструктуры перинатальных центров, детских больниц, роддомов — около 80 миллиардов рублей пойдет на эти цели. Будет реализована программа долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами — она охватит более 500 тысяч человек. По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» поддержку получат свыше 6 тысяч медиков.

Обеспечена поддержка регионов. В том числе, механизм списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Главное условие — высвободившиеся средства должны использоваться на инвестиции и развитие региональной инфраструктуры. На инфраструктурные бюджетные кредиты предусмотрели по 250 миллиардов в 2025 году и последующие годы. Продолжатся программы расселения аварийного жилья и комплексного развития территорий.

«Между первым и вторым чтениями документа в Госдуме „Единая Россия“ совместно с Правительством РФ проработает поправки к проекту бюджета. Для этого в ближайшее время по поручению Председателя партии Дмитрия Анатольевича Медведева пройдет заседание программной комиссии. Наша задача — максимально учесть интересы людей, чтобы цифры в статьях воплотились в конкретные программы и объекты», — сообщил Владимир Якушев.

Напомним, проект федерального бюджета на 2025-2027 годы предусматривает выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение технологического суверенитета страны, расходов на безопасность, поддержку участников СВО и их семей.

Работу над документом «Единая Россия» вела вместе с Правительством. Обеспечены положения народной программы партии по строительству детсадов и школ, их капремонту, горячему питанию для младшеклассников. Дополнительное финансирование получит программа капремонта образовательных учреждений, которую «Единая Россия» реализует с Минпросвещения. Предусмотрены средства на ремонт и оснащение техникумов, строительство кампусов, подготовку инженерных кадров и вовлечение молодежи в науку — в соответствии с поручениями Президента.

В сфере здравоохранения по инициативе «Единой России» обеспечены средства на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Продолжится программа модернизации первичного звена здравоохранения, формирования современной городской среды, комплексного развития сельских территорий. Начнется программа модернизации коммунальной инфраструктуры, предложения к которой «Единая Россия» представила в Минстрой.

Особое внимание в бюджете уделяется семьям с детьми — более 1,7 триллионов рублей предлагается выделить на программу улучшения жилищных условий этой категории граждан.