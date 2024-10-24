Депутаты наградят медалью «Рязань — город трудовой доблести» 315 ветеранов

Кроме того, медалью «Рязань — город трудовой доблести» за патриотическое воспитание жителей города, в том числе молодежи, будут награждены член регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Рязанской области Арсен Валентинович Бабурин и директор Автономной некоммерческой организации «Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Гранит» Сергей Александрович Орлов.

Депутаты наградят медалью «Рязань — город трудовой доблести» 315 ветеранов. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

На заседании городской Думы было принято решение наградить медалью «Рязань — город трудовой доблести» за вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов ветеранов и инвалидов из числа лиц, указанных в пункте 1 статьи 2, статье 4, пункте 2 статьи 15 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», проживающих на территории Рязани. В списке имена 315 граждан.

Кроме того, медалью «Рязань — город трудовой доблести» за патриотическое воспитание жителей города, в том числе молодежи, будут награждены член регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Рязанской области Арсен Валентинович Бабурин и директор Автономной некоммерческой организации «Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Гранит» Сергей Александрович Орлов.