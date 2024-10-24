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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нападении собак на юного рязанца
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нападении стаи безнадзорных собак на маленького рязанца. Об этом в четверг, 24 октября, сообщила пресс-служба регионального следкома.

«В СМИ и социальных медиа сообщается, что в городе Рязани безнадзорные собаки набросились на ребенка, находившегося на детской площадке во дворе многоквартирного дома на улице Московская. Травм малолетнему удалось избежать, сбежав от собак. Отмечается, что указанная стая на протяжении нескольких месяцев совершает аналогичные нападения на прохожих, однако мер к организации их отлова не принимается», — говорится в сообщении.

В местном Управлении Следственного комитета организовали процессуальную проверку.

Глава федерального ведомства дал указание руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, 21 октября в Рязани бродячие собаки набросились на ребенка.