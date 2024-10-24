А что в кино? «Огниво», «Встретимся вчера» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Огниво» — семейное приключенческое фэнтези по мотивам одноименной сказки Ханса Кристиана Андерсена. Главные роли в фильме играют актеры Роман Евдокимов, Антонина Бойко, Виталий Хаев, Ирина Старшенбаум, Сергей Марин и Ирина Горбачева.

«Замри» — американский фильм ужасов от режиссеров хоррор-сериала «50 штатов страха» Брайана Нетто и Адама Шиндлера. Одним из продюсеров ленты выступил Сэм Рэйми.

«Встретимся вчера» — комедия с элементами фантастики. Главные роли в фильме сыграли Аглая Тарасова и Артем Ткаченко.

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