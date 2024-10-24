Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 24
Птн, 25
Сбт, 26
ЦБ USD 96.74 0.1 25/10
ЦБ EUR 104.51 0.13 25/10
Нал. USD 96.10 / 96.30 24/10 18:20
Нал. EUR 103.15 / 104.70 24/10 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязанском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Зажги чайник»
Пьеса по-хорошему странная. Некоторые рязанцы уходили с...
Вчера 16:14
2 037
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
22 октября 15:14
3 967
Секреты предпринимательского успеха. В Рязани прошла первая Альфа-Конф...
Главная тема Альфа-Конфы в Рязани была сформулирована л...
22 октября 10:00
4 633
Рязанская Южная Корея. Обзор на новое кафе стритфуда «Chiko»
Сетевое кафе корейской уличной кухни «Chiko» открыли в ...
21 октября 12:33
11 609
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
28-летнего рязанца задержали за кражу денег с утерянной карты
В полицию обратился рязанец и рассказал, что потерял банковскую карту. Позже он получил СМС о списании денег

В четверг, 24 октября, сотрудники ППСП по горячим следам задержали в Рязани мужчину, подозреваемого в краже денег с утерянной банковской карты. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД в с воем Telegram-канале. В полицию обратился рязанец и рассказал, что потерял банковскую карту. Позже он получил СМС о списании денег на общую сумму 4500 рублей. Сотрудники уголовного розыска установили, что товары по утерянной карте покупал один и тот же человек. Оперативники передали ориентировку нарядам патрульно-постовой службы полиции. Через несколько часов полицейские задержали на улице Зубковой разыскиваемого 28-летнего мужчину. Рязанца доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По предварительной информации ведомства, мужчина нашел карту и решил воспользоваться ею. Следователем ОМВД России по Октябрьскому району Рязани решается вопрос о возбуждении уголовного дела.