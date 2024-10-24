28-летнего рязанца задержали за кражу денег с утерянной карты
В полицию обратился рязанец и рассказал, что потерял банковскую карту. Позже он получил СМС о списании денег
В четверг, 24 октября, сотрудники ППСП по горячим следам задержали в Рязани мужчину, подозреваемого в краже денег с утерянной банковской карты. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД в с воем Telegram-канале. В полицию обратился рязанец и рассказал, что потерял банковскую карту. Позже он получил СМС о списании денег на общую сумму 4500 рублей. Сотрудники уголовного розыска установили, что товары по утерянной карте покупал один и тот же человек. Оперативники передали ориентировку нарядам патрульно-постовой службы полиции. Через несколько часов полицейские задержали на улице Зубковой разыскиваемого 28-летнего мужчину. Рязанца доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По предварительной информации ведомства, мужчина нашел карту и решил воспользоваться ею. Следователем ОМВД России по Октябрьскому району Рязани решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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