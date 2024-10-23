Зеленский поручил подготовить еще один план на случай продолжения конфликта

Речь идет о документе, который будет касаться внутренних решений в сферах ВПК, обороны, экономики, социальной политики и так других.

Владимир Зеленский поручил подготовить еще один план на случай продолжения конфликта. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на украинскую службау «Би-би-си».

Речь идет о документе, который будет касаться внутренних решений в сферах ВПК, обороны, экономики, социальной политики и так других.

Данная стратегия, в отличие от «плана победы» Зеленского, будет предусматривать шаги, которые должна выполнить сама Украина, а не ее западные партнеры, отмечается в материале.

«Цель — сделать все возможное, чтобы сохранить единство и добиться результатов в разных сферах развития страны», — заявил собеседник издания.