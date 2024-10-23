За сутки рязанские полицейские задержали 12 мигрантов-нарушителей

Нарушения зафиксировали в Рязани, Михайловском, Касимовском, Ряжском, Скопинском и Шиловском районах.

За сутки рязанские полицейские зафиксировали 15 нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Правоохранители задержали 12 человек и составили на них протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности в РФ, незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина и нарушение срока обращения за выдачей патента.