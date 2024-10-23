Выступления российских артистов подорожают к зиме в полтора-два раза

Стоимость концертов в обычные дни также выросла на фоне повышения цен в стране.

Выступления российских артистов подорожают к зиме в полтора-два раза. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на продюсера Дениса Рольгейзера.

«Лидеры — группа „Ленинград“ выступает [в обычные дни] за 15 млн рублей, что равно стоимости квартиры в столице. Осталось умножить эту сумму в два раза — и можно восхититься умением наших артистов зарабатывать деньги, пока все отдыхают», — отметил эксперт.

Самый маленький гонорар среди российских звезд, заявил Рольгейзер, у Кристины Орбакайте. Она получает 2,5 млн рублей в обычное время. Певица Любовь Успенская и группа «Любэ» просят за свои частные концерты от 3,5 млн рублей, а Стас Михайлов — пять млн рублей. Стоимость корпоратива с Полиной Гагариной и Николаем Басковым составляет восемь млн рублей. Следом уже идет «тяжелая артиллерия» — рэпер Баста и Филипп Киркоров, которые выступают за 10 млн рублей.

По словам организатора мероприятий, звезды увеличили цены на свои выступления еще и на фоне растущих цен в стране. Он признался, что гонорары выросли практически у всех артистов.

«Топовые артисты всегда стоили и будут стоить дорого. Но могу сказать: эти звезды стоят своих денег», — подчеркнул он.