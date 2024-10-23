В Скопине простились с погибшим в зоне СВО Николаем Гуровым

Мужчина ушел на СВО добровольцем летом 2024 года.

В городе Скопине Рязанской области простились с погибшим в зоне СВО Николаем Гуровым. Об этом в среду, 23 октября, сообщила «Новая газета — Рязань» в своем Telegram-канале.

Гурову был 41 год. По данным издания, мужчина ушел на СВО добровольцем летом 2024 года.

Отмечается, что он участвовал в боевых действиях на херсонском направлении. Мужчина погиб 22 сентября.

Похороны прошли на аллее славы Никольского кладбища Скопина.

Фото: «Новая газета — Рязань»