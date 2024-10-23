В рязанской ОКБ сломалось оборудование, когда туда привезли пациента с инсультом

У пациента была поражена правая половина головного мозга, левая часть тела не двигалась.

В среду, 23 октября, в рязанской ОКБ сломалась ангиографическая установка — аппарат для осмотра сосудов и лечения их заболеваний. В это время в больницу привезли пациента с инсультом, сообщили в группе медучреждения во «ВКонтакте».

Как отметили в посте, у пациента была поражена правая половина головного мозга, левая часть тела не двигалась. После обследования выяснилось, что у него сосуд головного мозга закрыт тромбом.

По данным медучреждения, когда пациент поступил в больницу, он находился в «золотом часе» [промежуток времени, который позволяет наиболее эффективно оказать первую помощь — прим. ред.].

«Нужно срочно проводить удаление тромба на ангиографической установке, которая за пару минут до этого вышла из строя… Терять время было нельзя!» — написали в публикации.

Врачи вызвали руководителя административно-хозяйственной части ОКБ. Поломку специалисты устранили за 20 минут.

Поступившего пациента доставили в операционную. Заведующий отделением со своими сотрудниками провел операцию по удалению тромба из сосудов головного мозга. Состояние пациента улучшилось.

В посте уточнили, что на данный момент он находится в отделении реанимации и чувствует себя хорошо.

Фото: группа «Областная клиническая больница. Рязань» во «ВКонтакте»