Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 23
14°
Чтв, 24
Птн, 25
ЦБ USD 96.64 0.05 24/10
ЦБ EUR 104.38 -0.49 24/10
Нал. USD 95.95 / 96.00 23/10 18:26
Нал. EUR 103.00 / 104.70 23/10 18:26
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязанском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Зажги чайник»
Пьеса по-хорошему странная. Некоторые рязанцы уходили с...
7 часов назад
752
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
Вчера 15:14
2 752
Секреты предпринимательского успеха. В Рязани прошла первая Альфа-Конф...
Главная тема Альфа-Конфы в Рязани была сформулирована л...
Вчера 10:00
3 424
Рязанская Южная Корея. Обзор на новое кафе стритфуда «Chiko»
Сетевое кафе корейской уличной кухни «Chiko» открыли в ...
21 октября 12:33
10 283
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В рязанской ОКБ сломалось оборудование, когда туда привезли пациента с инсультом
У пациента была поражена правая половина головного мозга, левая часть тела не двигалась.

В среду, 23 октября, в рязанской ОКБ сломалась ангиографическая установка — аппарат для осмотра сосудов и лечения их заболеваний. В это время в больницу привезли пациента с инсультом, сообщили в группе медучреждения во «ВКонтакте».

Как отметили в посте, у пациента была поражена правая половина головного мозга, левая часть тела не двигалась. После обследования выяснилось, что у него сосуд головного мозга закрыт тромбом.

По данным медучреждения, когда пациент поступил в больницу, он находился в «золотом часе» [промежуток времени, который позволяет наиболее эффективно оказать первую помощь — прим. ред.].

«Нужно срочно проводить удаление тромба на ангиографической установке, которая за пару минут до этого вышла из строя… Терять время было нельзя!» — написали в публикации.

Врачи вызвали руководителя административно-хозяйственной части ОКБ. Поломку специалисты устранили за 20 минут.

Поступившего пациента доставили в операционную. Заведующий отделением со своими сотрудниками провел операцию по удалению тромба из сосудов головного мозга. Состояние пациента улучшилось.

В посте уточнили, что на данный момент он находится в отделении реанимации и чувствует себя хорошо.

Фото: группа «Областная клиническая больница. Рязань» во «ВКонтакте»